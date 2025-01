Die Jugendfeuerwehr sammelt die ausgedienten Tannenbäume ein – gegen eine kleine Entschädigung, die an den Bäumen befestigt wird. Das rief zwei Langfinger auf den Plan.

Den Polizeibeamten des Polizeireviers Lahr sowie des Autobahnpolizeireviers Offenburg gelang am Samstagvormittag nach einem Zeugenhinweis die Festnahme zweier 24 und 33 Jahre alter Männer, die im Verdacht stehen, Spendengelder gestohlen zu haben.

Der Hintergrund: Mitglieder der Jugendfeuerwehr Schwanau veranstalten jährlich eine „Tannenbaum-Sammelaktion“, bei welcher die ausgedienten Weihnachtsbäume der Bürger durch die Wehr am Straßenrand eingesammelt werden.

Zum Dank befestigen die Anwohner Schwanaus ein kleines Säckchen mit einem Geldbetrag an den jeweiligen Bäumen, erklärt die Polizei in ihrer Mitteilung. Augenscheinlich wurden auch einige Langfinger auf die Aktion aufmerksam und nutzten diese, um sich daran zu bereichern.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte beobachten, wie sich zwei Männer am Samstag kurz vor 11 Uhr an den Bäumen zu schaffen machten und das Geld an sich nahmen. Die durch den Zeugen verständigte Polizei leiteten umgehend eine Fahndung ein.

Geld bei den Verdächtigen gefunden

Mit Erfolg: Die Verdächtigen wurden in der Waldstraße gestoppt. Bei den beiden Verdächtigen wurde in der Kleidung Münzen sowie Geldscheine im mittleren zweistelligen Wert gefunden. Gegen das Duo wurden Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet.