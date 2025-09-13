In Schramberg und Umgebung: Das Einsatzstichwort für die Feuerwehr lautet Apfelbaum-Challenge

Rauch dringt aus Tür und Fenstern eines Wohnhauses. Auf einem Smartphone ploppt ein Alarm auf: „B3 – Wohnungsbrand“ lautet das Stichwort für die Feuerwehr Lauterbach. Der Zusatz „Apfelbaum Challenge“ lässt zwar schon erahnen, dass es sich nicht um einen echten Einsatz handelt, aber die Kameraden gehen ihre Aufgabe seriös an: Mit Blaulicht und Martinshorn fahren sie zu dem Wohnhaus.

Dort schauen die Feuerwehrleute verdutzt nach oben: Ein Baum guckt aus dem verrauchten Fenster heraus und muss „gerettet“ werden. Zügig bauen die Kameraden ein Sprungpolster auf, und ein weiterer wirft den Baum – nicht gerade sanft – aus dem Fenster. Er wird auf eine Trage gelegt und schließlich in die Erde gepflanzt. „Abschlusslagemeldung: Baum erfolgreich mit Sprungretter gerettet und eingepflanzt“, meldet die Feuerwehr.

Die Feuerwehr Lauterbach hat ihre Pflicht erfüllt – wie auch zahlreiche andere Feuerwehren in Schramberg und Umgebung, die sich teils gegenseitig für die Challenge nominiert hatten. „Wir kommen gerne euch auf euren Festen besuchen – das mit dem Arbeitsdienst wird leider nichts“, verkündet die Lauterbach Wehr stolz.

Einsatz der Challenge

Denn genau das ist der Einsatz: Schafft es eine nominierte Wehr nicht, innerhalb von sieben Tagen einen Apfelbaum zu pflanzen und davon ein Video in den sozialen Medien hochzuladen, muss diese für die andere Wehr grillen oder einen anderen Arbeitsdienst erledigen. Viele Wehren nutzten die Challenge als Einladung zu ihren Festen, die von den anderen trotz Erfüllung der Aufgabe gerne angenommen wird.

Eine willkommene Überraschung

So etwa die Feuerwehr Rötenberg, die die Lauterbacher Kollegen nominiert und „als Belohnung“ gleichzeitig zu ihrer Fahrzeugweihe eingeladen hatte. Auch in deren Kurzfilm „retten“ die Kameraden einen Baum – er stand mitten auf der Straße und wurde von einem Auto angefahren. Als sie dann ein Loch auf einer Wiese graben, wartet eine böse, nein, eher willkommene Überraschung: „Was kommt au do raus? E Kischd’ Bier. Ha desch ja gschickt.“

Angriffstrupp zur Stelle

Einfallsreich auch das Video der Feuerwehr Hardt: Darin freuen sich die Kameraden ebenfalls über eine Kiste Bier – die allerdings nur mit Äpfeln befüllt ist. „Ja was bringsch au du?“, fragt Kommandant Klaus Haberstroh, aber die Kameraden lassen sich die gesunde Alternative dann doch schmecken – bis einer den Apfelbutzen achtlos auf die Wiese wirft. „Halt! daraus kann man doch no en Äpfelboom pflanzen!“, wird er ermahnt. Gesagt, getan, und zur Musik von „Löwenzahn“ wird der Baum in die Erde gesetzt und gepflegt. Ihm wird sogar aus dem Hardter Heimatbuch vorgelesen.

Schiltach ist früh dabei

Schnell wächst der Baum zu stattlicher Größe an – doch dann der Schock: Er wird von einem Vegetationsbrand bedroht. Der Angriffstrupp ist aber zur Stelle und kann den Baum retten, der schließlich ein neues Plätzchen findet.

Als eine der ersten im Kreis Rottweil hatte die Feuerwehr Schiltach – nominiert von der Dunninger Wehr – bereits am 27. Juli ihr Video von der Pflanzaktion hochgeladen. Diese fand bei der Waldgruppe des Zachäus-Kindergarten statt, wie Schriftführer Frieder Götz berichtet: „Am nachfolgenden Morgen waren die Kindergartenkinder über die Baumspende überrascht und zugleich begeistert.“

So verbreitete sich die Challenge

Durch die Regel, dass eine Wehr bis zu drei weitere nominieren darf, hat sich die Challenge in den folgenden Wochen wie eine Welle im Kreis Rottweil verbreitet. Die Feuerwehr Schiltach nominierte die Abteilung Kaltbrunn, die daraufhin die Schenkenzeller Kollegen zur Challenge animierte.

Eine Nominierung aus Schenkenzell erreichte wiederum die Feuerwehr Rötenberg, die den Staffelstab nach Lauterbach und Hardt weitergab. Die Feuerwehr Aichhalden wurde derweil von den Kameraden aus Aistaig nominiert.

Von Hardt ging es zur Feuerwehr Schramberg, die mit der Stadtmusik und der Bergwacht Rottweil die Challenge ausweitete. Auch diese beiden haben ihre Pflicht mittlerweile erfüllt – und der Kreis Rottweil ist nun um einige Apfelbäume bereichert.