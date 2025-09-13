In Schramberg und Umgebung: Das Einsatzstichwort für die Feuerwehr lautet Apfelbaum-Challenge

Die Feuerwehren in Schiltach und Umgebung werden dieser Tage zu besonderen Einsätzen gerufen: „Apfelbaum Challenge“ lautet das Stichwort.
Rauch dringt aus Tür und Fenstern eines Wohnhauses. Auf einem Smartphone ploppt ein Alarm auf: „B3 – Wohnungsbrand“ lautet das Stichwort für die Feuerwehr Lauterbach. Der Zusatz „Apfelbaum Challenge“ lässt zwar schon erahnen, dass es sich nicht um einen echten Einsatz handelt, aber die Kameraden gehen ihre Aufgabe seriös an: Mit Blaulicht und Martinshorn fahren sie zu dem Wohnhaus.