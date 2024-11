In Schömberg wird ein neuer Line-Dance-Kurs angeboten – diesmal für „Oldies“.

In Schömberg wird ein Line-Dance-Kurs für die ältere Generation angeboten.

Einfache Schrittfolgen und Wiederholungseinheiten zu Musik der unterschiedlichsten Stilrichtungen bringen den Geist in Schwung und trainieren Koordination, Gleichgewicht und Kondition.

Getanzt wird in Reihen und Linien, neben- und hintereinander und stets in der Gruppe. Der Kurs „Line Dance für junge Oldies“ findet sechs Mal immer montags jeweils von 15 bis 16 Uhr im Bürgersaal in Schömberg statt.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Auch sind Informationen über die Homepage der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) auf www.keb-zak.de oder unter 07433 / 90 110 30 erhältlich.

Im vergangenen Juni hatte Line Dance in Schömberg schon für einiges Aufsehen gesorgt – damals wurde ein Flash Mob veranstaltet.