In Schömberg: Gemeinderat sagt einstimmig Ja zum „Glücksweg“

Der neue Wanderweg soll Wanderern in und um Langenbrand die Region und christliche Botschaften näherbringen. Das Evangelische Bildungswerk kümmert sich um die Pflege.
In Schömberg ist das Glück zu Hause. Zumindest behauptet das die Touristik und Kur der Kommune – die sich selbstbewusst als Glücksgemeinde bezeichnet – in ihrem Marketing. Das Evangelische Bildungswerk griff diesen Gedanken nun auf. Auf einem „Glücksweg“ möchte die Organisation die Menschen inspirieren und christliche Botschaften vermitteln.