In Schaufenster gekracht: So kam es zu dem schweren E-Scooter-Unfall in Lahr

Zwei Mädchen verloren am Montagabend in der Kirchstraße die Kontrolle über ihren Elektro-Tretroller und fuhren in die Auslage eines Parfümerie-Geschäfts. Beide wurden verletzt.

Die Auslage von Parfümerie Niendorf ist am Dienstagmorgen mit Spanplatten gesichert – dahinter liegen die Reste des Schaufensters, das bei einem schlimmen Unfall am Montagabend zu Bruch gegangen war. Die Scherben lassen erahnen, wie heftig es gekracht haben muss. Zwei Mädchen, 16 und 17 Jahre alt, waren mit einem E-Scooter gegen die massive Glasscheibe gefahren. Eine von ihnen, offenbar die Fahrerin, wurde schwer, die andere leicht verletzt. Tags darauf waren noch zahlreiche Blutflecken am Unfallort zu sehen.

Hanaah Hasan betreibt mit ihrem Ehemann nebenan ein Geschäft für arabische Lebensmittel, über dem ihre Wohnung liegt. Sie erzählte unserer Redaktion, dass sie am Montag gegen 22.40 Uhr im Wohnzimmer einen lauten Knall gehört habe. Ihr erster Gedanke sei gewesen, dass jemand in ihren eigenen Laden gekracht sei. Sie sei sofort nach unten gegangen, habe bei den beiden Mädchen Erste Hilfe geleistet. Eine von ihnen habe eine stark blutende Wunde am rechten Unterschenkel gehabt, außerdem Schnittverletzungen am Kopf. Die andere habe Schürfwunden im Gesicht erlitten.

Die beiden Jugendlichen waren gemeinsam auf einem E-Scooter gefahren. Ein Radler sei ihnen entgegengekommen, dem sie ausweichen mussten, sagten sie der Polizei. Dabei hätten sie die Kontrolle über ihr Gefährt verloren und seien in das Schaufenster gekracht.

Nach der Erstversorgung durch Anwohner wurden die beiden 16- und 17-Jährigen von Rettungskräften ambulant verarztet. Dabei bereiteten laut Polizei Gaffer Probleme – man habe den Einsatzort abschirmen und Schaulustige wegschicken müssen, heißt es. Später verständigte die Polizei die Feuerwehr, die die Auslage der Parfümerie noch am Abend mit Spanplatten zunagelte.

Gaffer sorgen für Ärger am Unfallort

Der Unfall zeigt auf erschreckende Weise, dass das Unterwegssein mit E-Scootern gefährlich sein kann. Die Stadt hatte bereits vor gut einem Jahr in einer Pressemitteilung darauf aufmerksam gemacht, dass sich nicht alle Nutzer an die Verkehrsregeln halten würden. In der Fußgängerzone würden Passanten immer wieder durch E-Scooter gefährdet, obwohl die dort gar nicht fahren dürften, hatte die Verwaltung gemahnt – und verstärkte Kontrollen angekündigt.

Tatsächlich kontrolliere der KOD die Durchfahrtsverbote in der Fußgängerzone nahezu wöchentlich, hieß es am Dienstag aus dem Rathaus. Im Vorjahr hätten die „Stadt-Sheriffs“ mehr als 110 Verstöße von E-Scooter-Fahrern angezeigt. Vor allem wegen des Befahrens nicht zulässiger Flächen, aber auch wegen des Fahren ohne Versicherungsplakette oder ohne Licht.

E-Scooter dürfen die Lahrer Fußgängerzone nicht befahren. Jedoch: Die beiden Mädchen, die jetzt den Unfall hatten, waren in der Kirchstraße unterwegs; das war erlaubt, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Allerdings hätten sie nicht zu zweit auf einem E-Scooter fahren dürfen. Der genaue Unfallhergang sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Mahnung der Polizei

Nach der Schilderung des Unfallhergangs nannte die Offenburger Polizei noch die richtigen Verhaltensregeln für E-Scooter-Fahrer. Ganz am Anfang wird betont: „Es darf immer nur eine Person auf einem E-Scooter fahren. Mehrere Personen mit mehreren E-Scootern müssen hintereinander fahren.“ Nutzer würden eine große Verantwortung tragen, da die Gefährte schnell eine hohe Geschwindigkeit erreichten. Für E-Scooter gelten die gleichen Regeln wie für das Autos, das Elektrokleinstfahrzeug dürfe aber schon ab 14 Jahren geführt werden. Mit E-Scootern müsse auf Radwegen, Radfahrstreifen oder Fahrradstraßen gefahren werden. Falls nicht vorhanden sind, sei auf der Straße zu fahren.