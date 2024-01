In Rust vermisst: Wo ist die 15-jährige Adelina V.?

In Rust vermisst

1 Die Polizei sucht seit Montag die 15-jährige Adelina V. Foto: Friso Gentsch/dpa

Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg sind seit den frühen Montagmorgenstunden auf der Suche nach einer 15-jährigen Jugendlichen.









Die vermisste Adelina V. soll nach bisherigem Erkenntnisstand am Montag gegen 1.20 Uhr eine Gemeinschaftsunterkunft in Rust in unbekannte Richtung verlassen haben. Sie soll zu diesem Zeitpunkt lediglich mit einem T-Shirt, einer kurzen Hose und Badeschuhen bekleidet gewesen sein, erklärt die Polizei. Die Mitteilung der Polizei mit dem Foto der Gesuchten finden Sie hier.