In Runde zwei gezittert: Spielerisch läuft beim SV Seedorf noch nicht alles nach Plan

1 Seedorfs neuer Schlussmann Marcel Bender hielt im Pokalspiel hinten die Null. Foto: Holger Rohde In letzter Minute ist der SV Seedorf in die zweite Pokalrunde eingezogen. Trainer Emanuele Ingrao war danach glücklich, spielerisch jedoch lief längst noch nicht alles wie erhofft.







Der WFV-Pokal ist jedes Jahr mit zwei Runden vor Saisonbeginn der Appetitanreger für die Fußballfans in der Region. In der ersten Runde kämpfte sich am späten Sonntagabend der SV Seedorf in die 2. Runde durch. Der VfB Bösingen und SV Zimmern haben bereits über ein Freilos die nächste Runde erreicht, der SV Winzeln musste dagegen direkt die Segel streichen.