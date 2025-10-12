In Rottweil und der Region: Frauenwirtschaftsforum setzt mit Vereinsgründung Meilenstein

Das Frauenwirtschaftsforum in Rottweil hat einen gemeinnützigen Verein gegründet – ein Meilenstein nach 20 Jahren erfolgreicher Netzwerkarbeit.
Nach 20 Jahren erfolgreicher Arbeit als Netzwerk für Austausch, Inspiration und gegenseitige Unterstützung hat das Frauenwirtschaftsforum mit Mitgliedern aus Rottweil und der ganzen Region Schwarzwald-Baar-Heuberg den nächsten großen Schritt gewagt: In einer feierlichen Gründungsversammlung wurde der Frauenwirtschaftsforum e.V. als gemeinnütziger Verein gegründet.