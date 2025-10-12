In Rottweil und der Region: Frauenwirtschaftsforum setzt mit Vereinsgründung Meilenstein

Nach 20 Jahren erfolgreicher Arbeit als Netzwerk für Austausch, Inspiration und gegenseitige Unterstützung hat das Frauenwirtschaftsforum mit Mitgliedern aus Rottweil und der ganzen Region Schwarzwald-Baar-Heuberg den nächsten großen Schritt gewagt: In einer feierlichen Gründungsversammlung wurde der Frauenwirtschaftsforum e.V. als gemeinnütziger Verein gegründet.

Damit stellen die engagierten Frauen die bewährte Arbeit der vergangenen zwei Jahrzehnte auf eine zukunftsfähige Grundlage und gehen den Weg der Professionalisierung konsequent weiter, wie es in einer Mitteilung heißt. „Wir wollen die Erfolge der letzten 20 Jahre sichern und gleichzeitig den Raum für neue Ideen und Projekte schaffen“, lautete die gemeinsame Botschaft des Abends.

Dabei erging ein ganz besonderes Dankeschön an das bisherige Organisationsteam sowie an Ute Villing und Annika Stier, die das Frauenwirtschaftsforum einst mit ins Leben riefen.

Neben der Verabschiedung der Vereinssatzung fanden dann auch Vorstandswahlen statt. Einstimmig wurden gewählt: Tanja Hezel, erste Vorsitzende, Lea Himmelsbach, stellvertretende Vorsitzende, Gabriele Hertrich, Schatzmeisterin, sowie Nadine Zindeler und Kristina Stanojevic, Kassenprüferinnen.

Tatkraft und Begeisterung

Das neue Team bringt viel Erfahrung, Tatkraft und Begeisterung mit – und will gemeinsam mit allen Mitgliedern und Unterstützerinnen die Zukunft des Forums gestalten. Künftig sollen verstärkt Formate wie Vortragsveranstaltungen, Betriebsbesichtigungen, Podiumsdiskussionen und Talkrunden umgesetzt werden. Ziel ist es, Frauen im Wirtschaftsleben noch besser zu vernetzen, sichtbar zu machen und gegenseitige Unterstützung zu fördern. Der Verein bietet eine geschützte Plattform, auf der Frauen Ihre Erfahrungen teilen, voneinander lernen und sich gegenseitig stärken können.

Der Gründungsabend war geprägt von Motivation und Aufbruch – ein klares Signal, dass das Frauenwirtschaftsforum als Verein eine tragfähige und inspirierende Zukunft vor sich hat. „Wir freuen uns über alle Frauen und natürlich auch Männer, die Interesse haben, sich einzubringen und Teil dieses lebendigen Netzwerks zu werden. Gemeinsam wollen wir nachhaltig Wirkung entfalten“, so die Gründerinnen.