In Rottweil aufgegriffen: Betrunkener fährt gegen Mauer in eigener Tiefgarage

1 Den Polizisten gelang es, den Mann an seiner Wohnanschrift zu stellen. (Symbolfoto) Foto: Pixabay Obwohl die Polizei einen betrunkenen Autofahrer bereits angesprochen hatte, ist dieser am frühen Sonntagmorgen erneut in sein Auto gestiegen – und schließlich gegen die Mauer in seiner Tiefgarage in Rottweil gefahren.







Der 57-jährige Mann war zunächst gegen 4 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Villingen-Schwenningen und Rottweil unterwegs. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise verständigte ein Zeuge die Polizei. Die Beamten konnten den Autofahrer schließlich an der Halteranschrift in Rottweil antreffen, als dieser mit seinem Volvo in die Tiefgarage fuhr.