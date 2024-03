In Rottweil auf neustem Stand: Integrierte Leitstelle eingeweiht – hier gehen 2000 Notrufe im Monat ein

1 Ein Einblick in den neuen Dispositionsraum. Foto: Siegmeier

Die frisch sanierte und erneuerte Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst im Kreis Rottweil wurde am Freitagnachmittag feierlich eingeweiht. Hier sind alle Infos, Zahlen und Fakten.









Bei medizinischen Notfällen, Bränden, Großschadenslagen und Naturkatastrophen laufen hier die Fäden zusammen, werden Einsatzkräfte koordiniert und zum Einsatzort geschickt: in der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst im Kreis Rottweil, die im alten Krankenhaus in Rottweil untergebracht ist. In den vergangenen Monaten wurde Leitstelle für 600 000 Euro umfassend saniert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Am Freitagnachmittag wurde sie im Beisein von Landrat Wolf-Rüdiger Michel, DRK-Präsident Christian Ruf, DRK-Kreisgeschäftsführer Ralf Bösel, Vertretern der Feuerwehr sowie zahlreichen Festgästen feierlich eingeweiht.