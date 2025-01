In Rottenburg und Wendelsheim: Polizei macht Täter nach mehreren Einbrüchen ausfindig

1 Die jungen Männer müssen sich für mehrere Einbrüche verantworten. (Symbolfoto) Foto: AA+W – stock.adobe.de

Nach mehreren Einbrüchen im Stadtgebiet von Rottenburg und Wendelsheim, die sich seit dem 12. Januar ereignet hatten, konnte die Polizei zwei Tatverdächtige, einen 19-Jährigen und einen 17-jährigen Jugendlichen, identifizieren.









Link kopiert



Die zwei jungen Männer sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei in Gaststätten am Marktplatz, am Ehinger Platz und in ein Vereinsheim in Wendelsheim, eingebrochen sein. Sie waren jeweils durch eingeschlagene Fenster in die Gebäude eingestiegen und hatten Bargeld entwendet.