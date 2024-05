Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte die Alkoholisierung eines 31

Jahre alten Pedelec-Fahrers am Mittwochabend zu seinem Sturz und dadurch zu

schweren Verletzungen geführt haben.

Der 31-Jährige kam offenbar gegen 19.30 Uhr in der Erzstraße von der Fahrbahn ab. In der Folge stieß er allem Anschein nach mit einem Erdwall zusammen und kam dadurch zu Fall. Der Pedelec-Lenker wurde in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht, dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt.

Neben den erlittenen Verletzungen erwartet ihn ferner eine Anzeige wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 100

Euro.