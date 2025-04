1 In einem Wärmebad bringt Max Kreutter die belgische Schokolade zum Schmelzen, um sie in Formen zu gießen. Foto: Hans Herrmann

Sie sind zum Dahinschmelzen: die handgefertigten Köstlichkeiten von Max Kreutter. Zu Ostern hat der Konditor viel zu tun. Ein Besuch in der Riedböhringer Schokomanufaktur.









Was in der exklusiven Schokoladenmanufaktur Chocolate Dreams in Riedböhringen entsteht, wo noch von Hand produziert wird, verzückt die Gaumen und ist in dieser Form selten zu haben. Geht der Riedböhringer Max Kreutter als gelernter Koch und Konditor zu Werke, entstehen gerade zu Ostern einzigartige und köstliche Unikate.