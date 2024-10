Herbstkaffee, Jugendvorspiel und Unterhaltung mit den Maibühlmusikanten standen beim Herbst-Kunsthandwerkermarkt in Rangendingen auf dem Programm. Auch die Jugendkapellen Rangendingen-Bietenhausen-Höfendorf traten auf.

Das Wetter war gut und so kamen viele Besucher in den Pausenhof. Dabei waren neben dem Kunsthandwerkermarkt auch das gastronomische Angebot und die Musik ein Grund zu kommen. An 15 Marktständen stand ein breites Angebot an Taschen, Brillenetuis, Drechselarbeiten, Schmuck, Deko, Töpferwaren und vieles mehr bereit. Dazu spielten die die Maibühlmusikanten und die beiden Jugendkapellen Rangendingen-Bietenhausen-Höfendorf, parallel fand in der Aula das Jugendvorspiel statt.

Urkunden übergeben

Insgesamt 24 Jungmusiker mit insgesamt 16 Vorträgen an der Klarinette, der Querflöte, dem Tenorhorn, dem Saxophon und am Schlagwerk zeigten hier die Fortschritte, die sie im vergangenen Jahr gemacht haben. Auch zahlreiche Abzeichen und Urkunden wurden überreicht.

Als Abschluss der Bläserklasse in Klasse 4 haben elf Kinder das Juniorabzeichen abgelegt, Finn Lucas Heck, Samuel Dieringer und Emma Dieringer bekamen für ihre im vergangenen Jahr abgelegte D1-Prüfung Urkunde und Anstecknadel in Bronze.