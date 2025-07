An allen Zugängen und auf dem Gelände werden jetzt Schilder aufgestellt: Für Hunde verboten.

„Vielmehr kann man nicht machen“, kam es etwas angesäuert aus dem Ortschaftsrat. „Ich bin mit meinem Latein am Ende“, so Ortsvorsteher Martin Straßacker. Wenn man gegebenenfalls Personen anspreche, „kriegsch doch nu d’ Gosch ahkängt“. Wenn der Gemeindearbeiter mit dem Rasentraktor seine Arbeit mache, dann fliege ihm das Ganze um die Ohren, und er müsse sich öfters umziehen, so Straßacker. Oder auch beim Laub einsammeln im Herbst.

Es sei ja nicht so, dass man keine oder genug Mülleimer habe, außerdem hätte Pfaffenweiler zehn Hundetoiletten, wenn sie denn benutzt werden, so Straßacker.

Nicht die Hunde sind Schuld, hieß es von einem Bürger, der selbst Hundebesitzer ist, es seien die Herrchen.

Zuschuss für Nachbarschaftshilfe

In der Sitzung ging es außerdem um den Nachbarschaftshilfeverein. Das Gremium stimmte einer Anschubfinanzierung für den Verein in Höhe von 5000 Euro zu. Unter dem Tagesordnungspunkt Anfragen der Bürger hatte die Vize-Vorsitzende Katharina Lebert den Antrag gestellt. Für die erste Zeit hatte der seit einem Jahr bestehende Verein versucht, möglichst sich mit Eigenmitteln und persönlichen Arbeitsgeräten durchzuschlagen.

Mit der Zeit habe man feststellen müssen, dass es ohne eigene Infrastruktur mit Laptop, Drucker oder Handy nicht geht. Man müsse, ohne von Privatem abhängig zu sein, effizient arbeiten können, schilderte sie.

Mit dem Zuschuss des Ortschaftsrats ist auf Antrag beim Landratsamt (Sozialplanung) nochmals die gleiche Summe bezuschussbar. Der Verein besteht bereits aus 125 Mitgliedern und bisher habe jedem und jeder geholfen werden können.

Der Ortschaftsrat hatte bereits im Vorfeld der Vereinsgründung eine solche Zusage gegeben. Dem Gremium war auch bekannt, dass die Nachbarschaftshilfe-Vereine im Umland von dieser Möglichkeit schon Gebrauch machten. Eine regelmäßige Bezuschussung, die nach den Bestimmungen möglich wäre, wird nicht angestrebt, war aus den Worten von Vertretern des Ortschaftsrats und vom Nachbarschaftshilfeverein zu entnehmen.

Wichtige Projekte

Welche Projekte müssen in Pfaffenweiler mittelfristig im Haushalt berücksichtigt werden, um die Infrastruktur lebenswert zu erhalten, wurde in der Sitzung diskutiert, aber noch nicht umfänglich und endgültig beschlossen. Dazu gehört die Belagserneuerung des Bolzplatzes, der schon einige Male und in immer kürzeren Abständen geflickt werden musste. Das Parkett der Turn- und Festhalle hat vor nicht allzu langer Zeit den wohl letzten möglichen Anschliff bekommen. Beides sind Projekte im sechsstelligen Zahlenbereich.

Die Sanierung und Erneuerung der Küche der Turn- und Festhalle müsste über Jahre stückweise vorgenommen werden: Die Kosten werden möglicherweise um 200 000 Euro betragen. Die Beleuchtung der Turn- und Festhalle sollte nach der Erneuerung der Lüftungsanlage durch die Stadt erfolgen. Auch die Wandpaneele in der Halle wäre fällig.

Genauso wie im Rathaus muss im Alten Kindergarten die Elektrik erneuert werden mit damit verbundenen Malerarbeiten. Die Erneuerung des Fußweges entlang der Hauptstraße zum Sportplatz bleibt wohl am Ortschaftsrat hängen und wird um 100 000 Euro verschlingen.

Zu den von Ortsvorsteher Martin Straßacker erarbeiteten Vorschlägen ergänzte der Ortschaftsrat mit der Erneuerung der Einfassungen der Sandkästen im Kindergarten sowie mit seniorengerechten Trimmpfad-Geräten bei den Ruhebänken am Weg von den Sportplätzen zum Magdalenenberg.