1 Unzählige Vorschriften müssen nicht nur befolgt, sondern auch umgesetzt werden – das sorgt im Mönchweiler Rathaus zwischen Bürgern und Angestellten schon mal für schlechte Stimmung. Foto: Sauer

Verstärkte Probleme im Umgang mit Bürgern, sei es am Telefon, oder persönlich gibt es im Rathaus in Mönchweiler. Bürgermeister Rudolf Fluck bemängelt fehlenden Respekt.















Link kopiert

Mönchweiler - Mönchweilers Bürgermeister Rudolf Fluck weiß, dass er selbst und seine Angestellten nicht immer auf den Respekt treffen, der eigentlich allen Menschen im Umgang zusteht. "Klar, die Belastung durch die Corona-Pandemie ist für alle enorm. Homeoffice parallel zur Kinderbetreuung hat viele Familien an die Grenze ihrer Belastbarkeit gebracht." Dann sitze beim Verwaltungs- und Behördenbesuch der Frust tief."„Da fehlt nur ein kleiner Funke, weil es nicht so läuft wie gedacht, oder etwas mehr Zeit braucht, als gehofft – und schon brennt die Lunte", erklärt Fluck.

Der Ton wird scharf

Klar brauchen die Menschen ein Ventil – das ist auch Fluck und seinen Mitarbeitern klar – aber für Beleidigungen und Drohungen darf im Rathaus und den Außenstellen kein Raum sein. "Wir setzen hier in der Verwaltung nur die Regeln um. Was wir machen, ist immer durch das Gesetz und das Landratsamt abgesichert", bestätigt der Rathauschef die Vorgehensweise. Und wenn jemand uneinsichtig ist und die Anweisungen nicht befolgt, kann es durchaus vorkommen, dass man die Person nach Hause schicken muss. Immer wieder komme es vor, dass Menschen sich beschweren – und ganz schnell auch mit dem Rechtsanwalt drohen.

Dünnhäutig und unter Druck

"Ich möchte noch einmal betonen, dass der größte Teil unserer Bevölkerung erkennt, dass wir restriktive Maßnahmen in der Pandemie umsetzen müssen – auch um uns und unsere Mitbürger zu schützen", betont Fluck. In der Pandemie sind die Menschen dünnhäutig geworden – unter dem ständigen Druck "vieles nicht zu dürfen", hat sich Unmut aufgebaut, der oft an falscher Stelle wieder abgebaut wird. Vor allem in den Sozialen Medien, oder per Mail ist schnell mal ein Thema scharf formuliert, oder fällt eine Antwort beleidigend aus. "Das fällt den Menschen leichter, als beim persönlichen Treffen von Angesicht zu Angesicht."

Man müsse diesen Menschen aber mit Entschiedenheit entgegentreten – für unangemessenes Verhalten sei kein Platz im täglich Miteinander. Und ganz wichtig: Beleidigungen sollten, so schwer es fällt, nie persönlich genommen werden. Leider scheinen immer mehr Menschen das Gespür für das richtige zwischenmenschliche Miteinander verloren zu haben – in der Pandemie bleiben so oft nicht nur Gesundheit und Zuversicht auf der Strecke, sondern auch Diskussionskultur, Empathie und Verhaltensregeln. Die Verrohung der Sprache hat das Sagbare verschoben – die Anzahl persönlicher Beleidigungen auf Veranstaltungen oder in persönlichen Gesprächen ist massiv angestiegen – und das nicht nur im Umgang mit kommunalen Einrichtungen und Behörden.