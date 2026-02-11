In Offenburger Tiefgarage: Ursache für tödlichen Brand soll ein technischer Defekt gewesen sein
1
Die Ursache des Feuers soll ein technischer Defekt gewesen sein. Foto: Einsatz-Report 24

Nach dem Brand in der Altenburger Alle in Offenburg, bei dem ein 75-Jähriger ums Leben kam, ist ein Sachverständiger zu dem Ergebnis gekommen: Die Ursache war ein technischer Defekt.

Zur Ermittlung der Brandursache im Zusammenhang mit dem Tiefgaragenbrand am Montagmorgen in der Altenburger Allee ordnete der Staatsanwaltschaft Offenburg an einen Sachverständigen hinzuziehen. Nach dessen Begutachtung am Dienstag dürfte die Brandentstehung an dem ausgebrannten VW Golf laut Polizei auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein.

 

Den Ermittlern der Kriminalpolizei liegen keinerlei Anhaltspunkte auf ein vorsätzliches Brandereignis vor. Die Beschlagnahme des VW Golf konnte daher wieder aufgehoben werden. Eine erste Schätzung zum Schaden am Gebäude beläuft sich auf rund 200 000 Euro, wobei zur genaueren Einschätzung ein Statiker notwendig sein dürfte.

Zur Bestimmung der genauen Todesursache des 75-Jährigen soll Ende der Woche der Leichnam obduziert werden. Der leicht verletzte Ersthelfer konnte das Krankenhaus bereits am Montag wieder verlassen.

+++ Für mehr News unserem Kanal bei WhatsApp folgen +++

 