In Offenburger Tiefgarage: Ursache für tödlichen Brand soll ein technischer Defekt gewesen sein

1 Die Ursache des Feuers soll ein technischer Defekt gewesen sein. Foto: Einsatz-Report 24 Nach dem Brand in der Altenburger Alle in Offenburg, bei dem ein 75-Jähriger ums Leben kam, ist ein Sachverständiger zu dem Ergebnis gekommen: Die Ursache war ein technischer Defekt.







Zur Ermittlung der Brandursache im Zusammenhang mit dem Tiefgaragenbrand am Montagmorgen in der Altenburger Allee ordnete der Staatsanwaltschaft Offenburg an einen Sachverständigen hinzuziehen. Nach dessen Begutachtung am Dienstag dürfte die Brandentstehung an dem ausgebrannten VW Golf laut Polizei auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein.