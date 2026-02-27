1 Der mutmaßliche Dieb belästigte eine Frau, die den entscheidenden Hinweis zu seiner Festnahme gab. Foto: Murat/dpa Nach dem Hinweis einer Zeugin ist es Beamten des Polizeireviers Offenburg am Montagmorgen gelungen, einen mutmaßlichen Fahrraddieb vorläufig festzunehmen.







Link kopiert



Die Hinweisgeberin verständigte die Polizei und schilderte, dass sie von dem später Festgenommenen belästigt worden und der Verdächtige möglicherweise mit einem gestohlenen E-Bike unterwegs sei. Die Vorahnung hat sich dann laut Polizei wenig später bewahrheitet. Eine Streifenbesatzung kontrollierte bei der Fahndung einen 48-Jährigen, der sich beim Erblicken des Streifenwagens in einen Hinterhof zurückzog.