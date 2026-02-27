In Offenburg vorläufig festgenommen: Nach Hinweis: Polizei findet amtsbekannten Mann und gestohlenes E-Bike
Der mutmaßliche Dieb belästigte eine Frau, die den entscheidenden Hinweis zu seiner Festnahme gab. Foto: Murat/dpa

Nach dem Hinweis einer Zeugin ist es Beamten des Polizeireviers Offenburg am Montagmorgen gelungen, einen mutmaßlichen Fahrraddieb vorläufig festzunehmen.

Die Hinweisgeberin verständigte die Polizei und schilderte, dass sie von dem später Festgenommenen belästigt worden und der Verdächtige möglicherweise mit einem gestohlenen E-Bike unterwegs sei. Die Vorahnung hat sich dann laut Polizei wenig später bewahrheitet. Eine Streifenbesatzung kontrollierte bei der Fahndung einen 48-Jährigen, der sich beim Erblicken des Streifenwagens in einen Hinterhof zurückzog.

 

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich schließlich heraus, dass das auffällige neogrüne Fahrrad in Oberkirch gestohlen wurde und die Bestohlene beim Polizeiposten Oberkirch Anzeige erstattet hatte. Während das sichergestellte E-Bike seiner Eigentümerin ausgehändigt werden konnte, erwarten den amtsbekannten, mutmaßlichen Dieb juristische Konsequenzen.

