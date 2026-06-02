Eine Auseinandersetzung unter mehreren Männern ist am frühen Dienstagmorgen in Offenburg eskaliert - nun wird wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag ermittelt.
- Eine zunächst verbale und anschließend körperliche Auseinandersetzung unter mehreren miteinander bekannten, zum Großteil aus Syrien stammenden Männern ist in den frühen Dienstagmorgenstunden eskaliert und hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Totschlags zur Folge, das teilt die Polizei mit. Nach Zeugenangaben soll es dabei gegen 1.45 Uhr zu den tätlichen Angriffen gekommen sein, weshalb die Polizei in der Nacht alarmiert wurde.