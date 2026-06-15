In Offenburg: Unbekannter greift 15-Jährigen an und versucht dessen Tasche zu rauben

1 Nachdem ein 15-Jähriger am Sonntagnachmittag in der Offenburger Moltkestraße von einem Unbekannten mit Pfefferspray attackiert und dessen Umhängetasche geraubt werden sollte, gelang ihm die Flucht mit seinem E-Scooter. Foto: Murat Ein unbekannter Mann hat am Sonntagnachmittag in Offenburg einen 15-Jährigen angegriffen und versucht, seine Umhängetasche zu rauben.







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Zu einem versuchten Taschenraub mit anschließender Körperverletzung soll es am Sonntagnachmittag in der Moltkestraße gekommen sein, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 15-Jähriger gegen 16:30 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Fahrradweg unterwegs, als ihm in Höhe der Straße „Brücklesbünd“ von einem bislang unbekannten Mann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden sein soll.