In Offenburg: Unbekannter greift 15-Jährigen an und versucht dessen Tasche zu rauben
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Nachdem ein 15-Jähriger am Sonntagnachmittag in der Offenburger Moltkestraße von einem Unbekannten mit Pfefferspray attackiert und dessen Umhängetasche geraubt werden sollte, gelang ihm die Flucht mit seinem E-Scooter. Foto: Murat

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagnachmittag in Offenburg einen 15-Jährigen angegriffen und versucht, seine Umhängetasche zu rauben.

Zu einem versuchten Taschenraub mit anschließender Körperverletzung soll es am Sonntagnachmittag in der Moltkestraße gekommen sein, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 15-Jähriger gegen 16:30 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Fahrradweg unterwegs, als ihm in Höhe der Straße „Brücklesbünd“ von einem bislang unbekannten Mann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden sein soll.

 

Gleichzeitig soll der Unbekannte versucht haben, dem Jugendlichen dessen Umhängetasche zu entreißen. Dem 15-Jährigen gelang es jedoch, sich loszureißen und mit seinem E-Scooter zu flüchten. Der Täter soll den Jugendlichen daraufhin verfolgt und ihm mit der Pfefferspraydose auf den Hinterkopf geschlagen haben. Entwendet wurde nach aktuellen Erkenntnissen nichts.

Mögliche Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer: 078121/2820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes.

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