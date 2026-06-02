1 Nachdem am Montag auf der Rheintalbahn in Offenburg zweimal Schottersteine auf die Gleise gelegt worden waren, ermittelt die Bundespolizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zwei mutmaßlich jugendliche Personen flüchteten beim Erblicken der Beamten. Foto: Stache/dpa Unbekannte haben am Montag auf der Rheintalbahn in Offenburg zweimal Schottersteine auf die Gleise gelegt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen zur Tat.







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Am Montag kam es gegen 15 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Unbekannte Täter hatten auf der Rheintalbahn in Offenburg, Königswaldstraße/Stockfeld, Schottersteine auf die Gleise gelegt, das teilt die Polizei mit. Ein Zugführer meldete den Vorfall der Bundespolizei, als er die Steine überfuhr. Daraufhin sperrte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Gleise.