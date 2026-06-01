In Offenburg: Jugendliche klauen Kleinkraftrad - und versuchen vor der Polizei zu fliehen

Drei Jugendliche konnten am Sonntagnachmittag in der Offenburger Neustadt gefasst werden, nachdem sie zwei Kleinkrafträder beschädigt und eines davon gestohlen hatten.
In der Offenburger Nordstadt konnten am Sonntagnachmittag drei Jugendliche gefasst werden, nachdem sie zwei Kleinkrafträder beschädigt und eines davon gestohlen haben. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr in der Nähe einer Schule in der Vogesenstraße so die Angaben der Polizei. Ein Zeuge meldete, dass drei Jugendliche dort versuchen würden, zwei Kleinkrafträder aufzubrechen.