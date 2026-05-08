In Offenburg: Gesuchter Mann versteckt sich auf dem Dachboden – und fliegt trotzdem auf
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Nach dem ein mit Haftbefehl gesuchter 41-Jähriger in Offenburg versuchte, sich vor der Polizei zu verstecken, vernahmen die Beamten nach dem Betreten seiner Wohnung Schritte auf seinem Dachboden – und stellten ihn schließlich. Foto: Inderlied/dpa

Ein mit Haftbefehl gesuchter 41-Jähriger hatte sich in Offenburg auf seinem Dachboden vor der Polizei versteckt – und wurde von den Beamten dennoch entdeckt.

Auch das Verstecken auf dem Dachboden in seiner Wohnung hat einen mit Haftbefehl gesuchten Mann nicht vor einer Festnahme und richterlichen Vorführung bewahrt. Den Beamten lagen Hinweise vor, dass sich der 41-Jährige zu Hause in seiner Wohnung befinden würde, und sie sind daher mit mehreren Streifenbesatzungen sowie mit Unterstützung von Beamten der Polizeihundeführerstaffel am Mittwochabend in den Ortsteil Bühl ausgerückt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

 

Weil der Gesuchte auf Klingeln und Klopfen nicht öffnete, aber von einem Polizisten hinter einem Fenster gesichtet werden konnte, betraten die Einsatzkräfte nach richterlicher Anordnung die Wohnung. Diese schien zunächst verlassen und leer, bis die Beamten in der Decke einen Zugang zum Dachboden entdeckten und zeitgleich mit dem Öffnen der Luke entsprechende Schritte wahrnehmen konnten.

Der 41-Jährige ließ sich in der Folge widerstandslos festnehmen. Der vom Amtsgericht Wiesloch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bestehende Haftbefehl wurde nach einer richterlichen Vorführung am Donnerstagnachmittag beim Amtsgericht Offenburg gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, weshalb der deutsche Staatsangehörige auf freien Fuß gesetzt wurde.

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