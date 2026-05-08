In Offenburg: Gesuchter Mann versteckt sich auf dem Dachboden – und fliegt trotzdem auf

1 Nach dem ein mit Haftbefehl gesuchter 41-Jähriger in Offenburg versuchte, sich vor der Polizei zu verstecken, vernahmen die Beamten nach dem Betreten seiner Wohnung Schritte auf seinem Dachboden – und stellten ihn schließlich. Foto: Inderlied/dpa Ein mit Haftbefehl gesuchter 41-Jähriger hatte sich in Offenburg auf seinem Dachboden vor der Polizei versteckt – und wurde von den Beamten dennoch entdeckt.







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Auch das Verstecken auf dem Dachboden in seiner Wohnung hat einen mit Haftbefehl gesuchten Mann nicht vor einer Festnahme und richterlichen Vorführung bewahrt. Den Beamten lagen Hinweise vor, dass sich der 41-Jährige zu Hause in seiner Wohnung befinden würde, und sie sind daher mit mehreren Streifenbesatzungen sowie mit Unterstützung von Beamten der Polizeihundeführerstaffel am Mittwochabend in den Ortsteil Bühl ausgerückt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.