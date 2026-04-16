In Offenburg: Diese Simulatoren sollen mehr Verständnis für Demenz schaffen

Wie fühlt sich die Krankheit an? Dieser Frage galt eine Veranstaltung des Pflegestützpunkts Offenburg.Teilnehmer konnten sich an 14 Stationen in Betroffene hineinversetzen.
Erna Müller ist an Demenz erkrankt. Ob Orientierung in gewohnter Umgebung oder das Zuknöpfen ihrer Kittelschürze – was früher eine Kleinigkeit war, geht heute schier über ihre Kräfte oder glückt gar nicht mehr. Sie schämt sich, fühlt sich hilflos – und wird in ihrer Verzweiflung manchmal wütend. Nicht selten reagiert ihr Umfeld mit Unverständnis und Ungeduld.