In Offenburg: Aggressiver 19-Jähriger sorgt in der Innenstadt für mehrere Polizeieinsätze

Ein 19-Jähriger hat am Mittwoch durch sein aggressives Verhalten in Offenburg für mehrere Polizeieinsätze gesorgt – und sich der Polizei gegenüber unbelehrbar gezeigt.
Das provokante und aggressive Verhalten eines 19-Jährigen hat am Mittwoch im Innenstadtbereich in Offenburg für mehrere Polizeieinsätze gesorgt und gipfelte in Widerstandshandlungen gegenüber Beamten. Der Heranwachsende zeigte sich bereits in der Nacht auffällig, als er kurz nach 2.30 Uhr in einer Bar in der Hauptstraße herumschrie und diese nicht verlassen wollte.