In Oberwolfach: Deshalb blieb Michael Hogenmüller der einzige Bürgermeisterkandidat

Michael Hogenmüller ist bei der Bürgermeisterwahl in Oberwolfach der einzige Kandidat. Dauerbewerber Frank Tschany hat es nicht auf den Wahlzettel geschafft.
Eigentlich sprechen die Voraussetzungen für die Bürgermeisterwahl am 9. November für eine spannende Entscheidung: Der bisherige Amtsinhaber Matthias Bauernfeind wurde zum Oberbürgermeister von Bühl gewählt und hat das neue Amt bereits angetreten. Damit steht fest, dass Oberwolfach einen neuen Bürgermeister bekommt. Doch wie der Wahlausschuss am Montag mitteilte, ist bis zum Bewerbungsschluss lediglich eine Bewerbung eingegangen. Auf dem Wahlzettel wird daher nur ein Name stehen: Michael Hogenmüller aus Hohberg.