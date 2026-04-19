In Oberreichenbach einkaufen: So funktioniert das Konzept im SB-Laden

Alles, was man über den Einkauf im Oberreichenbacher SB-Laden wissen muss – wir haben den Ablauf getestet.

In immer mehr Regionen werden sogenannte SB-Läden eingeführt. SB steht für „Selbstbedienung“ – das bedeutet, dass Kunden die Produkte selbst auswählen, scannen und bezahlen. Diese Geschäfte ermöglichen den Einkauf von Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Getränken oder Grundnahrungsmitteln zu jeder Tageszeit. Unsere Redaktion war im SB-Laden Oberreichenbach vor Ort und hat die wichtigsten Schritte zusammengefasst, die es zu beachten gibt.

So läuft der Einkauf ab Eingang Die automatische Tür öffnet sich, wenn Bankkarte, Kreditkarte oder Smartphone etwa zehn bis 15 Sekunden an das Lesegerät links der Tür gehalten werden. Ein Signalton zeigt, dass die Tür entriegelt ist.

Direkt rechts der Tür stehen Körbe bereit. Foto: Slama

Produkte auswählen Im Sortiment finden die Kunden frisches Obst und Gemüse sowie Metzgerei-Erzeugnisse aus einem regionalen Betrieb. Molkerei- und Tiefkühlprodukte gibt es, ebenso verschiedene Drogerie- und Lebensmittelerzeugnisse. Frisches Brot, Brötchen und süße Backwaren liefert eine regionale Bäckerei. Für Kaffeeliebhaber stehen in einem Vollautomaten frisch zubereitete Kaffeespezialitäten bereit. Auf Bestellung gibt es zudem Geschenkkörbe für jeden Anlass, und diverse Reinigungsmittel runden das Angebot ab.

Patrick Höger und Giulia Höger (Inhaberin) zusammen mit Kerstin Illner (UTZ Lebensmittel Außendienstlerin) bei der Eröffnung des SB-Ladens in Oberreichenbach. Foto: Patrick Höger

SB-Kasse An der Kasse werden die Artikel selbst gescannt. Reduzierte Ware wird über einen zweiten, roten Strichcode erfasst. Obst und Gemüse können über das Display gewogen werden: Produkt auswählen, „Wiegen“ anklicken, anschließend wiegen.

Bezahlen Nach dem Scannen erfolgt die Bezahlung über das grüne Feld „Bezahlen“. Möglich sind Kartenzahlungen oder die Nutzung des Guthabens auf der Kundenkarte. Der Kassenbeleg kann digital per QR-Code oder auf Papier ausgedruckt werden.

SB-Kasse: Kunden scannen und bezahlen selbst. Foto: Slama

Kundenkarte Wer eine Kundenkarte beantragen möchte, füllt ein Formular vor Ort aus. Dieses kann während der Servicezeiten abgegeben, in den Briefkasten geworfen oder per Mail an kundenkarten@dein-sbmarkt.de gesendet werden. Die Karte kann regelmäßig aufgeladen werden.

Kundenkarte: Die Anmeldung erfolgt über das Formular. Foto: Verena Slama

Kundendienst Die Servicezeiten sind dienstags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten steht die Servicenummer 07073/7 10 05 15 oder über die Webseite dein-sbmarkt.de für Fragen zur Verfügung.