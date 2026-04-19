In Oberreichenbach einkaufen: So funktioniert das Konzept im SB-Laden

Alles, was man über den Einkauf im Oberreichenbacher SB-Laden wissen muss – wir haben den Ablauf getestet.
In immer mehr Regionen werden sogenannte SB-Läden eingeführt. SB steht für „Selbstbedienung“ – das bedeutet, dass Kunden die Produkte selbst auswählen, scannen und bezahlen. Diese Geschäfte ermöglichen den Einkauf von Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Getränken oder Grundnahrungsmitteln zu jeder Tageszeit. Unsere Redaktion war im SB-Laden Oberreichenbach vor Ort und hat die wichtigsten Schritte zusammengefasst, die es zu beachten gibt.