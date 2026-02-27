In Oberkirch: Vermisster Hund findet mit Hilfe von Polizei und Anwohner wieder nach Hause

Vermisster Hund findet mit Hilfe von Polizei und Anwohner wieder nach Hause

1 Der Hund war seit Montag vermisst – nun ist er wieder mit seinem Herrchen vereint. Foto: Rehder/dpa Aufmerksame Passanten meldeten den Beamten des Polizeipostens Oberkirch am Dienstagnachmittag, dass ein Hund frei auf der Straße zwischen Oberkirch und Ödsbach herumläuft.







Eine ausrückende Streifenbesatzung des Polizeipostens traf nach der Meldung eines großen, schwarzen Hundes wenig später auf einen sehr scheuen Vierbeiner, der trotz einfühlsamer Annäherungsversuche immer wieder davonlief. In der Straße „Grimmersbach“ ist es einem offensichtlich hundeerfahrenen Anwohner gelungen, den Streuner anzulocken und zu sich zu nehmen, heißt es in der Mitteilung der Polizei.