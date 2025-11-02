In Nusplingen: Gruselige Rübengesichter aus der eigenen Ernte

Wer braucht Halloween aus Übersee, wenn es den Brauch der Rübengeister gibt? In Nusplingen wird die Tradition des Futterrüben-Schnitzens seit einigen Jahren wieder gepflegt.
Bereits im Frühjahr hatten die Kinder unter fachgerechter Anleitung von Zunftmeister Richard Braun die Runkelrüben auf einem weitläufigen Acker am Ortsausgang ausgesät. Über das Jahr wurden sie liebevoll gehegt und gepflegt. Vor einigen Tagen stand die Ernte an. Prächtige Runkelrüben lagen also in der Zunftstube bereit. Sie warteten geradezu darauf, in kunstvolle Geistergesichter verwandelt zu werden.