In Norwegen gibt’s die "Fasnet dahoim" Exil-Rottweiler feiern auch im Corona-Jahr

"Aber wir schauen heute unbedingt ›Fasnet dahoim‹ an. Es ist super, dass es in diesem Jahr so viele Online-Angebote gibt", freut sich Henning Flaig, der sich seinen Terminkalender heute extra für die Fasnet freigehalten hat. "Wir sind schon sehr gespannt", fügt Henriette Wie-Flaig an.

Corona-Zahlen in Oslo gering

2011 hatte die Musikerin sogar gleich eine ganze Musikkapelle aus Oslo zur Fasnet mitgebracht, das Janitsjar Korps. Damals, als die Flaigs noch in Rottweil lebten, hatte Henning Flaig über viele Jahre in der Stadtkapelle gespielt, seine Frau Henriette war Dirigentin des Göllsdorfer Musikvereins. Und so ist die Familie Rottweil auch nach vielen Jahren im hohen Norden noch immer eng verbunden.

Coronabedingt nicht reisen zu können, finden sie sehr traurig. "Ansonsten können wir eigentlich wegen der Corona-Pandemie gar nicht so sehr klagen. Die Zahlen hier sind vergleichsweise gering", erzählt Henning Flaig in der Videokonferenz. Einen Lockdown gebe es nicht. Die großen Shopping-Malls seien geschlossen, aber das sei alles. Ausgangssperren gebe es auch nicht. "Kürzlich gab es einige Fälle mit der englischen und der südafrikanischen Mutante. Da wurden dann kurz mal wieder die Zügel angezogen", so Flaig. Auch die Schulen seien geöffnet.

Im Großraum Oslo gelte Homeoffice-Pflicht. "Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn Erik Schlagzeug übt, ich Flötenunterricht gebe und Henning eine Videokonferenz hat", erzählt Henriette Wie-Flaig lachend. Sie genießt es aber dennoch, ihre Liebsten jeden Tag um sich zu haben. "Vor Corona haben wir es nicht mal geschafft, unter der Woche miteinander zu essen, weil alle immer so viele Termine haben. Ich schätze das jetzt sehr", erzählt sie.

Wein ist das Norweger zum Klopapier

Bis vor einigen Tagen hätten sie auch etwas Zeit in ihrer Hütte in den Bergen verbracht, so Henning Flaig. "Man kann hier sogar Ski fahren, zwar mit reduzierten Kapazitäten, aber es geht", freut er sich und bedauert, dass die Sanktionen "daheim bei Mama und Papa" so heftig sind. Aber die Situation in Norwegen sei eben eine andere. "Wir haben in ganz Norwegen halb soviel Einwohner wie Baden-Württemberg", sagt er. Die meisten Menschen würden in und um Oslo wohnen, deswegen gebe es hier mehr Einschränkungen als auf dem Land. Aber das finden die Flaigs auch gut so.

Als kürzlich westlich von Oslo aufgrund eines Coronaausbruchs auch die Läden und das Weinmonopol (so heißen die staatlich kontrollierten Alkoholverkaufsstellen), geschlossen wurde, hätten sich anderswo mehrere hundert Meter lange Schlangen vor den Weinmonopolen gebildet. "Man hat den Eindruck, Wein ist hier das neue Klopapier", sagt Wie-Flaig lachend. Schließlich wurden die Weinmonopole dann wieder geöffnet, um die Schlangen zu vermeiden.

"Dass wir nicht nach Rottweil dürfen, ist wirklich sehr traurig", betont Hennig Flaig, der seit Jahren auch in der Schmotzigengruppe "Nahtlos" aktiv ist und bislang immer bereits zwei Wochen vor dem Schmotzigen zur Probe der Gruppe nach Rottweil geflogen ist. "Das Schöne ist aber, dass wir wenigstens im vergangenen Jahr noch eine wundervolle Fasnet genießen durften", betont er. Die "Fasnet dahoim" sei eine Superinitiative auch für Exilrottweiler. "Und dann freuen wir uns auf 2022 und die Fasnet in Rottweil bei Oma und Opa".