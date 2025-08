In Naturgebiet: Behörden: Wolf beißt Jungen in den Niederlanden

2 Höchstwahrscheinlich ein Wolf hat in den Niederlanden ein Kind angegriffen und weggeschleift (Symbolbild). Foto: Armin Weigel/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Ein Problemwolf greift in einem Naturgebiet immer wieder Menschen an. Jetzt wird ein Sechsjähriger gebissen und in einen Wald geschleift. Die Behörden haben eine dringende Warnung an die Bevölkerung.







Utrecht - Höchstwahrscheinlich ein Wolf hat in den Niederlanden ein spielendes Kind angegriffen und in einen Wald geschleift. "Alle Beteiligten gehen davon aus, dass es sich um einen Wolf handelt, und wir handeln entsprechend", sagte der Sprecher der Provinz Utrecht, Cor van der Leemputten. Nach dem Angriff vom Mittwoch in einem großen Naturpark bei Utrecht war ein Sechsjähriger mit Bisswunden in eine Klinik gekommen.