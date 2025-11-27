In Nagolds Stadtkirche: „Konzert im Advent“ mit Chor aus Jesenice

Das Otto-Hahn-Gymnasium Nagold lädt gemeinsam mit der Stadt Nagold für Donnerstag, 4. Dezember, zum Konzert im Advent in die evangelische Stadtkirche ein.
Das Konzert ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Nagold. In diesem Jahr steht es unter einem besonderen Zeichen: Der Chor des Gymnasiums aus Nagolds slowenischer Partnerstadt Jesenice ist im Rahmen eines Schüleraustauschs zu Gast und gestaltet gemeinsam mit dem Vokalensemble, dem Schulchor des OHG sowie dem Nagolder Kammerorchester ein abwechslungsreiches Programm.