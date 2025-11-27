In Nagolds Stadtkirche: „Konzert im Advent“ mit Chor aus Jesenice

Das Otto-Hahn-Gymnasium Nagold lädt gemeinsam mit der Stadt Nagold für Donnerstag, 4. Dezember, zum Konzert im Advent in die evangelische Stadtkirche ein.

Das Konzert ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Nagold. In diesem Jahr steht es unter einem besonderen Zeichen: Der Chor des Gymnasiums aus Nagolds slowenischer Partnerstadt Jesenice ist im Rahmen eines Schüleraustauschs zu Gast und gestaltet gemeinsam mit dem Vokalensemble, dem Schulchor des OHG sowie dem Nagolder Kammerorchester ein abwechslungsreiches Programm.

Die musikalische Begegnung zwischen den beiden Städten setzt ein starkes Zeichen der Freundschaft und des interkulturellen Austauschs. Der Auftritt der beiden Chöre ist mehr als nur ein musikalisches Ereignis – er ist ein Ausdruck der gelebten Partnerschaft zwischen Nagold und Jesenice. Die Städtepartnerschaft, die seit vielen Jahren auf gegenseitigem Respekt und gemeinsamer kultureller Verbundenheit basiert, findet in diesem Konzert eine ganz besondere Form der Verwirklichung.

Neben internationalen Chorwerken in unterschiedlichen Sprachen erwartet die Zuhörerinnen und Zuhörer auch Musik, die eigens für den gemeinsamen Auftritt mit dem Kammerorchester einstudiert wurde – ein musikalisches Miteinander über Grenzen hinweg.

Universelle Sprache

„Musik verbindet“, lautet das Motto des Abends, und es wird deutlich, wie Musik als universelle Sprache Brücken bauen und Menschen über Ländergrenzen hinweg zusammenführen kann.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden am Ausgang sind willkommen und kommen der Chorarbeit und dem Austauschprojekt zugute, so dass zukünftige kulturelle und musikalische Begegnungen auch weiterhin möglich gemacht werden können.