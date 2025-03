Zum Maultaschenessen lädt Nagolds Feuerwehr am Samstag, 8. März, in die Stadthalle ein. Dabei ist auch auf dem Europaplatz einiges an Rahmenprogramm geboten.

„hundert12 – Deine Heimat. Deine Feuerwehr“ ist die aktuelle Werbekampagne der Feuerwehren aus dem Landkreis Calw, um für das Ehrenamt zu werben und Feuerwehrnachwuchs zu suchen.

Heimatverbunden, das sind die Feuerwehren, so auch die Freiwillige Feuerwehr Nagold, Abteilung Nagold Stadt, mit aktuell knapp 70 ehrenamtlichen aktiven Einsatzkräften.

Pünktlich zur beginnenden Fastenzeit findet eine Premiere der Nagolder Wehr in der Stadthalle statt. Am Samstag, 8. März, gibt es ab 17 Uhr ein Maultaschenessen in der Halle sowie eine Fahrzeugschau und ein Kinderprogramm auf dem Europaplatz.

Zeit für Gespräche

„Nach den großartigen Erfolgen der letzten Jahre beim Tag der offenen Tür im Feuerwehrgerätehaus kam uns die Idee auch einmal mit der Feuerwehr in die Stadt zu kommen verbunden mit einem leckeren Maultaschenessen und Zeit für Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürger. Gleichzeitig besteht auch die Möglichkeit sich über die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr zu informieren“, so Philipp Katz, Abteilungskommandant der Feuerwehr Abteilung Nagold Stadt.

„Die Maultasche hat vom Schwabenland in der ganzen Welt seine Freunde gefunden. Dabei sind die Varianten sehr zahlreich, wie auch die Rezepte aus Großmutters Zeiten. Auch am kommenden Samstag werden in der Stadthalle zwei verschiedene Varianten, unter anderem auch eine vegetarische Variante der Maultasche angeboten“, so Katz.

Die Feuerwehr Nagold freut sich auf viele Besucher. Es besteht die Möglichkeit einer Tischreservierung unter maultaschen@feuerwehr-nagold.de. Die Speisen werden auch ToGo angeboten.

Die Legende zur Maultasche

Was die süddeutsche Köstlichkeit mit der jetzt begonnenen Fastenzeit verbindet, ist nicht zuletzt eine Legende. So sollen dieser Legende nach, die Mönche im Kloster Maulbronn einmal ein saftiges Stück Fleisch geschenkt bekommen haben – in der Fastenzeit, in der es streng verboten war, Fleischliches zu genießen. Um das kostbare Gut nicht verderben zu lassen, sei ein findiger Zisterzienser in der Klosterküche auf die Idee gekommen, das Fleisch fein zu hacken und es, mit Grünzeug vermischt, in Nudelteigtaschen zu verstecken. Die Maultasche war geboren!

Die Schwäbische Maultasche ist seit 2009 durch die EU geschützt. Beim Schutz der Schwäbischen Maultasche geht es vor allem um die qualitativ hochwertige Verarbeitung, also die Zutaten und Rezepte, sowie um die Definition der geographischen Lage in der die Maultasche produziert werden darf.