1 Der 28-Jährige soll im Verlauf des Streits ein Messer gezückt haben. (Symbolfoto) Foto: © Brian Jackson – stock.adobe.com

Nach einer Messerattacke am vergangenen Freitag im Nagolder Stadtpark sitzt ein 28-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Dies gaben die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Pforzheim am Montag in einer gemeinsamen Pressererklärung bekannt.

Nagold - Demzufolge trafen der 28-Jährige und ein 39-jähriger Mann am Freitagnachmittag kurz vor 14 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof in der Freudenstädter Straße aufeinander. Die beiden gerieten offenbar in Streit, dabei soll es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein.

Hintergründe noch unklar

Die beiden Kontrahenten trennten sich dann kurz, trafen jedoch im Nagolder Park wieder aufeinander. Im Fortgang des Streits verletzte der 28-Jährige den 39-Jährigen mit einem Messer so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Hintergründe des Streits sind Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Der 28-Jährige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Der zuständige Haftrichter erließ einen Haftbefehl. Der 28-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen oder Hinweisgeber, die zum Tatablauf sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 07231/186-4444, in Verbindung zu setzen.