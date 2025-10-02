In Nagold vor Gericht: 24-Jähriger betrügt auf Ebay für seine Spielsucht

Ein junger Mann betrügt mehrere Personen über Verkaufsplattformen im Internet. Im Gericht gibt er unter Tränen Einblick in ein Leben, das von der Spielsucht bestimmt wird.
Ein Internetnutzer sieht auf Ebay eine Playstation 5. Der Preis ist gut, er fragt beim Verkäufer an, ob das Gerät noch verfügbar ist. Das Gerät ist noch da, man wird sich handelseinig, der Käufer überweist den Kaufpreis. Doch dann kommt das Gerät nicht, wird nicht verschickt. Der Verkäufer flüchtet sich in Ausreden, irgendwann ist er nicht mehr erreichbar. Sein Konto ist gelöscht, der Käufer bekommt eine Warnung, dass es sich um einen Betrug handeln könnte. Es zeigt sich: Der Verkäufer hatte nie vor zu liefern. Schließlich erstattet der Käufer Anzeige.