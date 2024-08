An der Annemarie-Lindner-Schule Nagold stand die Abschlussfeier der Berufsfachschule für Pflege an. Die Fachkräfte werden auf dem Arbeitsmarkt dringend benötigt.

„Genau in dem Moment als die Raupe dachte, die Welt geht unter, wurde sie zum Schmetterling“. Mit diesem bildreichen Zitat hat der Schweizer Musikwissenschaftler und Komponist Peter Benary auf den Punkt gebracht, was viele Schülerinnen und Schüler während ihrer Ausbildung durchleben.

Und bestimmt hätte er seine Freude gehabt zu sehen, wie sich die zwölf Absolventinnen und Absolventen der Berufsfachschule für Pflege der ALS Nagold während dieser Zeit verwandelt haben.

Die Ausbildungszeit war geprägt von vielen herausfordernden Situationen in der Schule und in den praktischen Einsätzen. Viele Leistungsnachweise mussten erbracht oder Praxisbesuche absolviert werden.

Das Ziel ist erreicht

Jetzt haben sie das Ziel endlich erreicht. Im Rahmen einer Abschlussfeier konnten den neuen Pflegefachkräften die Abschlusszeugnisse und Urkunden überreicht werden und die Einrichtungen des Gesundheitswesens in der Region freuen sich über dringend benötigte Fachkräfte.

Die Ausbildung von Pflegepersonal hat an der Annemarie-Lindner-Schule (ALS) schon eine lange Tradition. Bereits seit 1989 werden an der ALS Fachkräfte für den Pflegebereich ausgebildet. Nachdem 2020 das neue Pflegeberufegesetz in Kraft getreten ist, sind die klassischen Ausbildungen in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege mit den Abschlüssen der letzten Kurse Ende 2022 ausgelaufen. An der ALS wird seitdem die generalistische Pflegeausbildung zur Pflegefachkraft angeboten, die die Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege miteinander verbindet.

EU-weit anerkannte Ausbildung

Die Ausbildung schließt mit einem EU-weit anerkannten Abschluss ab und die Absolventinnen und Absolventen können Menschen aller Altersgruppen pflegerisch versorgen. Es gibt Beschäftigungsmöglichkeiten in allen Bereichen der Pflege, denn gut ausgebildetes Fachpersonal wird weiterhin händeringend gesucht.

Dies griff auch der stellvertretende Schulleiter Thomas Kühner in seiner Ansprache auf und bezeichnete die Personalgewinnung im Pflegebereich als die größte Herausforderung, denn der Fachkräftemangel sei mittlerweile offensichtlich. Kühner ist deshalb allen dankbar, die in der Pflege arbeiten.

Anschließend blickte Klassenlehrer Florian Frank in seiner Ansprache dankbar auf die drei Ausbildungsjahre zurück und beschrieb, wie doch manch harte Nuss geknackt werden musste. Er gab den stolzen Absolventinnen und Absolventen mit auf den Weg, mutig voranzuschauen bei allem, was jetzt kommt.

Sie haben bestanden

Bei der Zeugnisübergabe konnten für herausragende Leistungen zwei Belobigungen (Frida Fröhlich und Elisa Touray) und fünf Preise (Patrick Bischoff, Rubina Harter, Lydia Kaiser, Anke Müller und Ebrahim Rahmanian) vergeben werden.

Rubina Harter wurde darüber hinaus für ihre herausragenden Leistungen bei den Prüfungen und während der gesamten Ausbildung noch mit dem Pflegepreis des Fördervereins der Annemarie-Lindner-Schule ausgezeichnet.

Auf ihre Arbeit als staatlich anerkannte Pflegefachfrauen und -männer freuen sich: Patrick Bischoff, Frida Fröhlich, Kevin Giersch, Blerta Hajdari, Rubina Harter, Lydia Kaiser, Melanie Keppler, Anke Müller, Ebrahim Rahmanian, Viorica Schaffner, Elisa Touray und Annalea Vorhauer.