Am Sonntag, 10. November, 17 Uhr, startet die neue Saison des Kulturwinters Mindersbach mit dem Duo Saitenzauber im Bürgerhaus.

Agnes Märker, Konzertharfe, und Helmut Rauscher, Gitarre, interpretieren auf ihren Instrumenten Musik der unterschiedlichsten Stilrichtungen: von barocker und klassischer Musik bis hin zu romantischer Musik und Filmmusik.

Die beiden hochkarätigen Musiker befinden sich in einem Dialog, der die Klangwelten der Harfe und der Gitarre zu einem zauberhaften Klangerlebnis verschmelzen lässt.

Agnes Märker begann mit sieben Jahren ihre musikalische Ausbildung auf der Konzertharfe in München bei Ursula Lentrodt. Es folgten Unterrichtsjahre in Stuttgart und Frankfurt. Im Jahr 2018 legte sie bei Maria Stange die Abschlussprüfung an der Musikhochschule Stuttgart ab.

Auftritte im ZDF und dem SWR

Durch zahlreiche Solo- und Orchesterkonzerte sammelte sie reichlich Erfahrung und trat unter anderem beim ZDF und dem SWR auf. Regelmäßig nahm sie an Meisterkursen und Wettbewerben teil. Seit 2007 ist sie Lehrerin und unterrichtet an den Musikschulen in Calw und Nagold.

Helmut Rauscher studierte bei . Mario Sicca an der Musikhochschule Stuttgart, wo er auch die Abschlussprüfung ablegte. Der Besuch zahlreicher Meisterkurse runden seinen künstlerischen Werdegang ab. Als gefragter Gitarrendozent erhielt er Lehraufträge an den Musikschulen Renningen und Calw, an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und beim Landesmusikrat Baden Württemberg.

Viele seiner Schüler wurden bei nationalen und internationalen Wettbewerben und bei Bundeswettbewerben Jugend musiziert mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Umfangreiche Konzerttätigkeit

Helmut Rauscher kann auf eine umfangreiche Konzerttätigkeit, verschiedene CD- Produktionen und auf eine lange Reihe von Rundfunk- und Fernsehaufnahmen beim SDR, SWF, SWR, ZDF Südwest 3, Radio France und Tschechischer Rundfunk zurückblicken.

Das Konzert wird von der „Arbeitsgemeinschaft schönes Dorf Mindersbach“ veranstaltet. Saalöffnung ist um 16.30 Uhr, Beginn um 17 Uhr. Veranstaltungsort ist das Bürgerhaus Mindersbach, Weinstraße 29.