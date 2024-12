Innerhalb eines Monats schlug ein Räuber drei Mal im Kreis Calw zu. Jedes Mal traf es Tankstellen; in zwei Fällen hatte der Täter eine Schusswaffe, in einem ein Küchenmesser dabei. Nun wurde ein Verdächtiger verhaftet – doch der befindet sich bereits wieder auf freiem Fuß. Wir erklären, warum das so ist.