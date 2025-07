Das schwer vorhersehbare Wetter spielte am Samstag glücklicherweise mit. Und so konnte die mittlerweile fünfte Mini-WM zusammen mit der Jugendabteilung des SV Zimmern und den Patientenfamilien der Nachsorgeklinik Tannheim auf dem Kunstrasenplatz der Nachsorgeklinik ausgetragen werden.

Das gemeinschaftliche Projekt zwischen dem SV Zimmern ob Rottweil, der Deutschen Kinderkrebsnachsorge und der Freizeitabteilung der Nachsorgeklinik begann bereits um 10 Uhr bei perfekten Spielbedingungen mit der Team-Einteilung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dabei bildete jeweils ein Elternteil der Patientenfamilien den Team-Captain, so dass die Patientenkinder und die Zimmerner Jungs anschließend gleichmäßig und fair auf diese verteilt werden konnten. Es war also alles für einen spannenden Fußballtag angerichtet.

Spielspaß und Teamgeist

SVZ-Trainerlegende Edgar Beck konstatierte gleich zu Beginn bereits, dass der Spielspaß, Teamgeist und das Miteinander an diesem Tag an oberster Stelle steht.

60 Fußballbegeisterte traten in acht Mannschaften an diesem Samstag in einem Turniersystem gegen das runde Leder. Nachdem morgens jedes Team einmal gegeneinander spielte, wurden mittags die Spiele um die jeweiligen Platzierungen ausgetragen.

Am Ende des Tages sind alle Teilnehmenden als Sieger vom Platz gegangen, welche dementsprechend mit einer Teilnehmer-Urkunde gewürdigt wurden. Gerade noch rechtzeitig ehe der Regen einsetzte.

„Durch das großartige Engagement des SV Zimmern konnten die Patientenfamilien der Nachsorgeklinik Tannheim für einen Tag ihre Sorgen vergessen“, schreibt die Nachsorgeklinik.