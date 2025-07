1 Joshua Neher (Zweiter von links) erläutert den Bezirksbeiräten den neuen Defibrillator an der Hauswand der sanitären Anlagen des Göpelhausplatzes in Mühlhausen. Foto: Rainer Bombardi In Mühlhausen wurde jetzt ein Defibrillator installiert. Mit diesem Gerät kann in gesundheitlichen Notlagen geholfen werden.







In Mühlhausen eröffnete der Bezirksbeirat mit einem Vor-Ort Termin am Standort des neuen Defibrillators an der Hauswand bei der WC-Anlage am Eingang zum Göpelhausplatz seine Sitzung.