Deutschland: Bosch schreibt erstmals seit Jahren rote Zahlen

Fußball-Nationalmannschaft Nagelsmann bereut Undav-Aussagen: Habe mich triggern lassen

Julian Nagelsmann rudert zurück: Nach Kritik an Top-Joker Deniz Undav setzt er nun auf Versöhnung – und macht dem Stürmer WM-Hoffnungen. Ermutigt wurde er zu dem Kurswechsel auch von seiner Partnerin.