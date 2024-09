1 Die Lahrer Nachwuchsautorin Melina Welenga zeigt ihren ersten Roman. Foto: privat

Melina Welenga hat mit 17 Jahren schon ihren ersten Roman veröffentlicht. Mit unserer Redaktion hat sie darüber gesprochen, was das Schreiben für sie bedeutet und was ihre nächsten Pläne sind.









Melina Welenga ist Schülerin an der Maria-Furtwängler-Schule in Lahr und gerade in das Abiturjahr gestartet. Neben der Schule ist die 17-Jährige als Autorin aktiv – mit Erfolg. Vor einigen Monaten hat sie ihren Debütroman „Our Last Heartbeat“ herausgebracht – in Eigenregie.