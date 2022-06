2 René Janaschak hat sich von seinem Sturz erholt und Schmerzensgeld bekommen. Foto: Guy Simon

Was im März passiert war, das würde René Janaschak sicher gerne vergessen. Damals stürzte er in der Karlstraße in einen Lichtschacht – und verletzte sich dabei das Bein. Das zog einiges nach sich. Jetzt berichten die Betroffenen, wie es ihnen nach den Unfällen geht.















Link kopiert

Donaueschingen – Er musste ins Krankenhaus, die Wunde entzündete sich. Arbeiten gehen konnte er nicht. Der Schacht befindet sich genau vor den Räumen, in denen sich damals noch die Zeemann-Filiale befand. Die ist jetzt weg, der Schacht abgedeckt – und Janaschak hat sogar ein Schmerzensgeld bekommen. "Was wir damals gesagt haben, das ging in Erfüllung", sagt er jetzt. Was er meint: Eine Sicherung für den Schacht und eine Entschädigung für die erlittenen Schmerzen.