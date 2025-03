In Mails gehackt: Coup der Polizei in Balingen und Chemnitz in letzter Minute

Coup der Polizei in Balingen und Chemnitz in letzter Minute

1 Das Symbolbild zeigt Handschellen der Polizei. Foto: dpa/Soeren Stache

In Zusammenarbeit mit der Polizei in Sachsen konnten die Ermittler im Zollernalbkreis gerade noch so einen schweren Betrug verhindern – und den vermeintlichen Täter schnappen.









Durch das schnelle Eingreifen des Kriminalkommissariats Balingen nach einem Betrugsdelikt konnte am Donnerstagnachmittag „mit vorbildlicher Unterstützung der Polizei in Chemnitz in letzter Minute ein mutmaßlicher Tatverdächtiger gefasst werden“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen.