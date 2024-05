1 Den mutmaßlichen Ladendieb erwarten mehrere Anzeigen. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Mit Schlägen und Tritten soll ein Mann Mitarbeiter attackiert haben, als diese versucht haben, ihn nach einem Diebstahl festzuhalten.









Ein wehrhafter Ladendieb wurde in Mahlberg erwischt, teilt die Polizei mit. Am Mittwoch kam es gegen 14 Uhr in einem Supermarkt in der Industriestraße zu einem Diebstahl von Waren im Wert von etwa 20 Euro.