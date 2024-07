In Madrid gestartet: Flugzeug muss nach Turbulenzen mit Dutzenden Verletzten notlanden

In Madrid gestartet

1 Das Flugzeug musste in Natal notlanden. Foto: AFP/CLAUDIO FERNANDEZ ARBES

Auf dem Flug von Spanien nach Uruguay gerät eine Boeing in heftige Turbulenzen. Das Flugzeug muss daraufhin in Brasilien notlanden. Es gibt dutzende Verletzte.









Link kopiert



Bei Turbulenzen an Bord eines Passagierflugzeugs auf dem Weg von Spanien nach Uruguay sind Dutzende Menschen verletzt worden. Die Boeing 787-9 Dreamliner mit 325 Menschen an Bord musste nach „schweren Turbulenzen“ am Flughafen der nordostbrasilianischen Stadt Natal notlanden, wie die Fluggesellschaft Air Europa im Onlinedienst X mitteilte.