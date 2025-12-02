In Lörrach, Weil und Müllheim: SWG kauft neue Busse für 3,5 Millionen Euro

Die SWEG Bus GmbH hat für ihre Verkehre im Raum Weil am Rhein, Lörrach und Müllheim elf neue Linienbusse bestellt. Diese kosten 3,5 Millionen Euro.
Die Busse sollen im ersten Quartal 2026 ausgeliefert werden. Es handelt sich um zehn Solobusse und einen Gelenkbus des Typs Mercedes-Benz Citaro. Damit investiert das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 3,5 Millionen Euro in der Region Süd. „Wir sorgen für einen modernen, umweltfreundlichen Fuhrpark, um unseren Fahrgästen und Auftraggebern ein höchstmögliches Maß an Qualität und Komfort bieten zu können“, wird SWEG-Geschäftsführer Thilo Grabo in der Mitteilung zitiert.