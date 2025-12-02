In Lörrach, Weil und Müllheim: SWG kauft neue Busse für 3,5 Millionen Euro

Die SWEG Bus GmbH hat für ihre Verkehre im Raum Weil am Rhein, Lörrach und Müllheim elf neue Linienbusse bestellt. Diese kosten 3,5 Millionen Euro.

Die Busse sollen im ersten Quartal 2026 ausgeliefert werden. Es handelt sich um zehn Solobusse und einen Gelenkbus des Typs Mercedes-Benz Citaro. Damit investiert das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 3,5 Millionen Euro in der Region Süd. „Wir sorgen für einen modernen, umweltfreundlichen Fuhrpark, um unseren Fahrgästen und Auftraggebern ein höchstmögliches Maß an Qualität und Komfort bieten zu können“, wird SWEG-Geschäftsführer Thilo Grabo in der Mitteilung zitiert.

Umweltschonende Technik Die Busse bieten laut SWG modernste, effiziente und umweltschonende Technik. Zur Ausstattung gehören unter anderem hochauflösende TFT-Bildschirme, die den Fahrgästen den Streckenverlauf anzeigen, sowie USB-Doppelladesteckdosen an jeder Sitzreihe, um das Aufladen mobiler Endgeräte zu ermöglichen. Die Fahrzeuge verfügen über verbrauchsgünstige Dieselmotoren der Emissionsgruppe Euro 6E. „Gegenüber der Emissionsgruppe Euro 5 wird die im Abgas enthaltene Partikelmasse um bis zu 90 Prozent reduziert“, erläutert Grabo. „Bei den Stickoxiden handelt es sich um eine Verringerung von 80 Prozent.“ Außerdem erhöhen zahlreiche Funktionen die Sicherheit – insbesondere für Fußgänger und Radfahrer – im Straßenverkehr. Dazu zählen Abbiegeassistenzsysteme, Reifendruckkontrollüberwachung, Verkehrszeichenassistent, Aufmerksamkeitsassistent für Fahrer, Frontguard-Assist und eine Rückfahrkamera.

Kraftstoff sparen die neuen Linienbusse nicht zuletzt durch das intelligente Lademanagementsystem, wodurch ähnlich wie bei Hybridbussen im Schubbetrieb die Energie zurückgewonnen wird.

Behindertengerechte Busse

Die neuen Busse sind außerdem behindertengerechte Niederflurfahrzeuge und verfügen über Neigetechnik. Dadurch können sie auf der Türseite abgesenkt werden, um mobilitätseingeschränkten Fahrgästen den Ein- und Ausstieg zu erleichtern.

Zur besseren Orientierung sehbeeinträchtigter Personen sollen zusätzlich taktile Haltestangen an den Türen verbaut werden, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Zur Ausstattung gehören weiterhin Fahrerplatz- und Fahrgastklimaanlagen mit Aktivfilter mit antiviraler Funktion, eine Rollstuhlrampe sowie eine Sondernutzungsfläche für Kinderwagen und Rollstühle. „Als SWEG möchten wir unseren Beitrag zu einer starken und modernen Mobilität im Raum Weil am Rhein, Lörrach und Müllheim leisten“, lässt sich Thomas Lang, Bus-Regionalleiter Süd, in der Mitteilung des Verkehrsunternehmens zitieren.