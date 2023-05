Ohne Beteiligung eines anderen Fahrzeugs ist am Donnerstagmorgen ein Auto auf der A 5 bei Schuttern in die Leitplanke gekracht. Ein Mensch wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Auf der A 5 in Höhe Schuttern hat sich am Donnerstagmorgen gegen 6.40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwischen den Anschlussstellen Lahr und Offenburg – auf Höhe des Schutterner Baggersees – kam ein Fiat, der in Richtung Norden unterwegs war, von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht in die Leitplanke, wie die Nachrichtenagentur Einsatz-Report24 berichtet.

Der Aufprall soll demnach so stark gewesen sein, dass ein Rad des Autos komplett herausgerissen wurde. Ein Mensch wurde laut Angaben der Polizei bei dem Unfall schwer verletzt.

Die Lahrer Feuerwehr sowie der Rettungsdienst inklusive Notarzt war laut Einsatz-Report24 vor Ort. Zur Unfallaufnahme wurde die rechte Spur der A 5 gesperrt, es kam auf der Fahrbahn in Richtung Norden zu Stau. Zur Unfallursache war am Donnerstagmorgen zunächst nichts bekannt. Kein anderes Fahrzeug war involviert.