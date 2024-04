Ein Berufstaucher ist am Mittwochmorgen kurz nach 9 Uhr bei Arbeiten unter Wasser bei Kappel-Grafenhausen verunglückt. Laut Polizei besteht Lebensgefahr.

Der Kontakt zu dem Mann brach laut Polizei plötzlich ab. Seinen Arbeitskollegen war es nicht möglich ihn zu bergen. Sie verständigten die Rettungskräfte, die unmittelbar die Suche nach dem 60-jährigen Mann aufnahmen.

Der Taucher konnte schließlich aufgefunden und an Land gebracht werden. Dort wurde er reanimiert. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Derzeit besteht Lebensgefahr, so die Polizei.

Die Deutsch-Französische Wasserschutzpolizeistation in Kehl hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls aufgenommen.