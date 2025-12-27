In Lahr und Seelbach: Kinder haben großen Auftritt bei Krippenspielen

Die Heiligabend-Gottesdienste in Lahr und Seelbach boten sehenswerte Aufführungen der jüngsten Gemeindemitglieder.
Von der Geburt Jesu, die heutzutage mit einem Stall, Ochs und Esel sowie Hirten auf dem Feld in Verbindung gebracht wird, erzählen die Evangelien nach Matthäus und Lukas. Daher sind Lesungen und Themen aus diesen beiden Büchern des Neuen Testaments traditionell Teil der Gottesdienste am 24. Dezember, besonders bei Familienandachten mit Krippenspielen. In Lahrer und Seelbacher Kirchen wurde die Weihnachtsgeschichte an Heiligabend auf ganz verschiedene Weise dargestellt.