In Lahr und Seelbach: Kinder haben großen Auftritt bei Krippenspielen

Von der Geburt Jesu, die heutzutage mit einem Stall, Ochs und Esel sowie Hirten auf dem Feld in Verbindung gebracht wird, erzählen die Evangelien nach Matthäus und Lukas. Daher sind Lesungen und Themen aus diesen beiden Büchern des Neuen Testaments traditionell Teil der Gottesdienste am 24. Dezember, besonders bei Familienandachten mit Krippenspielen. In Lahrer und Seelbacher Kirchen wurde die Weihnachtsgeschichte an Heiligabend auf ganz verschiedene Weise dargestellt.

Bereits am Nachmittag hielten die Konfirmanden der Christuskirche und Diakonin Vanessa Back einen sehr ungewöhnlichen Gottesdienst im Stadtpark. Die Besucher, deren Zahl angesichts vereinzelter Schneeflocken und eines eisigen Windes beträchtlich war, wurden dabei Teil des Krippenspiels. Einige Konfirmanden hatten die Zuschauer kurz vor Beginn gefragt – wer sich spontan beteiligen wollte, bekam eine Textrolle ausgehändigt. Eine Generalprobe dafür hatte es natürlich nicht gegeben.

Beck sprach bei der Begrüßung von einem „anderen Gottesdienst“, den die Konfirmanden ausgesucht hatten. Der Park mit Bühne bot sich als Kulisse für die Herbergssuche und Hirten auf dem Feld an. Die Zuschauer, die das Spiel (überwiegend auf der Bühne) verfolgten, bekamen mittels Schildern mitgeteilt, welche „Nebenrollen“ sie an diesem Krippenspiel ausüben durften.

Eltern fiebern mit ihrem Nachwuchs mit

Einen Familiengottesdienst gab es in der Stiftskirche, wo Prädikant Stephan Müller die erkrankte Pfarrerin Friederike Bornkamm-Maaßen vertrat. Originell war hier die Idee einer Werkstatt, die so nicht in den Evangelien zu finden ist: Drei Künstler hatten den Auftrag, bunte Kirchenfenster zu gestalten. So wurde die Weihnachtsgeschichte in diesem Gottesdienst als sogenanntes „Weihnachtsfenster“ als Teil der gesamten Andacht erzählt.

In der Kirche Sancta Maria gehörte das Krippenspiel Kindern und den Geschwistern sowie Eltern, die zusahen. Die Liturgie und die Dauer des Gottesdienstes waren daher kinder- oder familienfreundlich gehalten. Am Ende bekamen alle Hirten, Engel, die Heiligen Drei Könige sowie Maria und Josef einen verdienten Applaus. Was umso schöner war, da es für etliche Darsteller der erste Auftritt vor einem so großen Publikum war.

Ein sogenannter Blaulichtgottesdienst wurde an Heiligabend in Seelbach im Hof des Feuerwehrgerätehauses gefeiert, wo auch der DRK-Ortsverein seinen Sitz hat. Pfarrerin Anke Doleschal und ihre Konfirmanden führten Szenen aus der Weihnachtsgeschichte auf. Zusammen mit den Fackeln, die Mitglieder der Jugendfeuerwehr trugen, sorgte das mit Einbruch der Dämmerung für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

In der Kirche St. Franziskus, ebenfalls in Seelbach, begleitete der Musikverein unter der Leitung von Christian Sade die Andacht am frühen Abend. Zur Lesung gehörte hier zuerst die Erkenntnis, dass das Leben auf unserer Erde in Milliarden von Jahren entstanden ist. Dann folgte die Genealogie, die von König David bis zur Geburt des Erlösers reichte. Die musikalische Ouvertüre startete dabei in der abgedunkelten Kirche. Mit dem Beginn der Liturgie, zu der die frohe Botschaft von der Geburt des Erlösers gehört, wurde es allmählich Licht.